"За це відповідальний Дональд": Туск жорстко звинуватив Трампа

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив президента США Дональда Трампа у здорожчанні дизельного пального в усьому світі.

Про це глава польського уряду заявив під час виступу в Сеймі, відео якого опублікувала канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

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«Настав час сказати це вголос. Так, Дональд відповідальний за це [здорожчання дизельного пального]. У нас немає жодних сумнівів», — заявив Туск, звертаючись до політичних опонентів із партії «Право і справедливість» (ПіС), які прихильні до американського президента.

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Польський прем’єр наголосив, що відповідальність за зростання цін на пальне лежить не на уряді Польщі, а на світовому лідері, якого підтримують його опоненти.

«Але — [винен у здорожчанні] ваш герой, а не прем’єр-міністр Польщі. Ви прекрасно знаєте, хто відповідає за ціни на пальне», — сказав Туск.

Він не назвав прізвища президента США безпосередньо, однак із контексту його заяви випливає, що йшлося саме про Дональда Трампа.

Польський прем’єр не уточнив, які конкретно рішення американського президента, на його думку, призвели до подорожчання дизельного пального.

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Відомо, що зростання цін на енергоносії відбувається на тлі блокування Ормузької протоки, яке розпочалося після війни США та Ізраїлю проти Ірану. Цей стратегічно важливий морський шлях має значення для світових постачань нафти та нафтопродуктів.

Туск також визнав, що Польща має одні з найнижчих цін на пальне серед країн Європейського Союзу. Однак, за його словами, навіть за таких умов вартість пального залишається надто високою для населення.

«Для звичайних людей ціни все ще диявольськи дорогі», — наголосив глава польського уряду.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Сполучені Штати Америки від січня 2025 року, тобто після інавгурації Дональда Трампа, не виділили «жодного цента» на фінансування Збройних сил України та підтримку української держави.

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