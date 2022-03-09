За Україну проти Росії таємно воює син британської депутатки - радниці Джонсона

Про своє рішення британець не сказав матері.

Cин депутатки британського парламенту Бен Грант добровольцем приїхав воювати за Україну проти Росії. 30-річний британець є колишнім спецназівцем Королівської морської піхоти. Має досвід служби більше як 5 років.

Про це пише Evening Standart.

Грант пояснив, що вирішив їхати до України після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик: "Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю".

Його мати Хелен Грант є депуткою Торі від Мейдстону, спеціальним представником (радницею) Бориса Джонсона з питань освіти і колишнім міністром спорту.

Зауважимо, що на вихідних голова оборони Великобританії адмірал сер Тоні Радакін наголосив: "Ми чітко заявили, що це незаконно, а також некорисно для британських військових і населення Великобританії їхати до в бік України". Однак боронити Україну приїхали десятки британців, які приєдналися до Інтернаціонального легіону.