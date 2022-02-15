За визнання "ДНР" і "ЛНР" у Держдумі Росії "голосували" хворі коронавірусом комуністи

За визнання "ДНР" і "ЛНР" у Держдумі Росії "голосували" хворі коронавірусом комуністи

Геннадій Зюганов та Сергій Обухов були відсутні на засіданні через хворобу.

За звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними “державами” у Державній Думі Росії проголосували навіть ті депутати із фракції КПРФ, яких не було в залі засідань через захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить", опублікувавши результати голосування депутатів-комуністів.

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Судячи з оприлюднених даних, під час голосування за це провокативне звернення відбулися фальсифікації за участі так званих депутатів-“кнопкодавів”. Система врахувала голоси “за”, які нібито віддали члени фракції КПРФ Геннадій Зюганов та Сергій Обухов. Але вони були відсутні на засіданні Думи через хворобу.

Telegram / Можем объяснить

Депутат Обухов підтвердив Telegram-каналу, що перебуває вдома, на амбулаторному лікування і на засіданні не був. Зюганов хоча й був одним із ініціаторів цього звернення, але тепер госпіталізований через COVID-19.

Нагадаємо, Україна буде розцінювати визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" як вихід РФ із Мінських угод.

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