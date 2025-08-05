За видавання віз США запровадять заставу до $15 000: яких країн це торкнеться

Віза до США / © Getty Images

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Державний департамент США оголосив про запровадження нової ініціативи: претенденти на туристичні та бізнес-візи з окремих країн змушені будуть вносити грошову заставу у розмірі від 5 000 до 15 000 дол. Причина рішення — запобігання порушенням візового режиму та гарантування виїзду іноземців із США після завершення терміну дії їхніх віз.

Про це повідомляє CBS News.

Як зазначено в урядовому повідомленні, нова програма стосуватиметься громадян тих країн, де, за оцінками Держдепу, зафіксовано високий рівень протермінованих віз, є сумніви щодо надійності процедур перевірки під час видавання документів, або враховуються геополітичні фактори.

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Заставу стягуватимуть із власників віз категорій B-1 (для ділових поїздок) і B-2 (для туристичних або приватних поїздок). Конкретну суму застави визначатимуть працівники консульств у кожному окремому випадку, однак середньою вважається сума близько 10 000 дол. Після виїзду зі США заставу повертатимуть.

Програма є пілотною і поки що зосереджена лише на обмеженій кількості країн, громадяни яких в’їжджають до США за туристичними чи діловими візами і часто перевищують дозволений термін перебування.

Громадяни країн, що входять до Програми безвізового в’їзду (Visa Waiver Program), як і раніше, зможуть приїжджати до США без візи терміном до 90 днів — і їм не доведеться сплачувати жодну заставу. У програмі наразі беруть участь понад 40 держав.

У Держдепартаменті не уточнили, які саме країни увійдуть до переліку, на які поширюватиметься нововведення. Водночас 2023 фінансового року найвищий рівень порушень терміну перебування у США серед власників віз B-1/B-2 зафіксували у громадян Чаду, Лаосу, Гаїті та Конго.

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До слова, в кінці липня очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися у США до кінця війни.

Зауважимо, у Польщі планують відновити візовий режим із країнами, чиї громадяни найчастіше порушують закон та скоюють злочини. Йдеться про громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії.