За яких умов Тегеран відмовиться підтримувати Москву — експертна думка щодо подальшого впливу РФ на Близькому Сході

У ситуації на Близькому Сході дуже важлива тактика, якої дотримуватиметься Іран. Без Ірану Росія не зможе забезпечити серйозний вплив там.

Про це сказав директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу "Еспресо".

З а його словами, після повернення до ядерної угоди Іран відмовився б від підтримки РФ.

Експерт вважає, що Іран веде свою гру і шукає можливості, за яких можна повернутися до ядерної угоди.

"Я майже впевнений, що якби Іран повернуся б в ядерну угоду, то відразу Тегеран кинув би Росію та відмовився від підтримки Москви. Це дуже притаманно ірано-перській міжнародній політиці", — сказав експерт.

Він також торкнувся теми дестабілізаційного фактору на Близькому Сході. За його словами, навіть після перемоги ізраїльської армії над терористами ХАМАСу проблеми не вичерпаються.

"Протиріччя ізраїльтян та палестинців нікуди не дінуться. Як на мене, дзвінок Путіна до Нетаньяху та обговорення загострення на Близькому Сході виглядають геть недоречними. Оскільки, про що можна говорити з Росією, яка сьогодні вносить лише дестабілізацію в ці події та й не лише. Вони ніяким чином не впливають на те, щоб зупинити кровопролиття", — пояснив Мусієнко.

Тим часом Іран погрожує Ізраїлю. Це стало ясно під час зустрічі головного дипломата Тегерана з лідером "Хезболли". Зокрема Тегеран заговорив про "новий фронт" через військові дії Ізраїлю в Газі.

Читайте також: