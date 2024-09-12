За якої умови США можуть дозволити бити ракетами по РФ: експерт дав відповідь

США можуть дозволити бити ракетами по РФ, якщо буде факт використання іранських ракет по Україні, зазначив експерт Юрій Романюк.

США можуть дозволити бити ракетами по РФ, якщо буде факт використання іранських ракет по Україні.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 експерт міжнародник, голова ГО “Україна в НАТО” Юрій Романюк.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні опублікували кілька провідних західних ЗМІ, зокрема WSJ та Bloomberg.

В адміністрації Байдена прокоментували інформацію про постачання іранських ракет Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

Водночас на тлі повідомлень про можливе передавання балістичних ракет Росії Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

Іран передав Росії балістику: Блінкен та Леммі терміново їдуть до Києва!

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