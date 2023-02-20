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За якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям: відповідь Зеленського

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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За якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям: відповідь Зеленського

Фото: Офіс президента України

Росія намагатиметься змінити владу в Молдові.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям, якщо це невизнане утворення загрожуватиме територіальній цілісності нашої держави. 

Про це пише Die Welt.

Зеленський повідомив, що Україна попередила президентку Молдови про те, що РФ готує в цій країні провокації. У Кремлі давно мріяли про зміну влади у Молдові, проте оскільки Росія не має спільного кордону з цією державою, то перекидати окупантів агресорка могла б лише через аеропорт у Кишиневі. 

"Тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я. Мая Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", - сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент.

У РФ пригрозили молдовській владі після заяви нового прем’єр-міністра Доріна Речана. Москва заявила про те, що Молдові слід проявляти обережність у питанні про присутність російських військ у Придністров’ї.

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Дата публікації
Перегляди
3477
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