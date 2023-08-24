За загибеллю Пригожина, найімовірніше, стоїть Путін - припущення ексглава Генштабу Британії

На його думку, Путін міг бути змушеним піти на цей крок після ганьби заколоту Пригожина.

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт припускає, що за загибеллю засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, якщо це підтвердиться, стоїть, наймовірніше, російський президент Володимир Путін.

Про це повідомляє Sky News.

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"Я думаю, що, ймовірно, навіть якщо це не був прямий наказ Путіна, це був хтось, хто знає, чого б хотів Путін, і забезпечив усунення агресії. Я думаю, що за балансом ймовірностей це заслуга Путіна, - сказав він.

На його думку, Путін міг бути змушеним піти на цей крок, якщо він справді залучений у цьому, "щоб забезпечити свою хитку позицію на чолі російської держави".

"Він (Путін - ред.) був ослаблений з того моменту, як два місяці тому Пригожин почав свій злощасний похід на Москву", - додав він.

Нагадаємо, що журналіст Христо Грозєв висловив гіпотези щодо загибелі Пригожина.

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