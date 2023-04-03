За захоплений HIMARS – мільйон: російським солдатам видають брошури, де обіцяють винагороди за здобутки у війні

Командування російською армією у спеціальних прапагандистських брошурах, які видає солдатам, обґрунтовує потребу воювати проти України, а також надає суми винагород, котрі може отримати окупант за так звані здобутки.

Про це пише ресурс Meduza з посиланням на документ.

"Пам'ятку військовослужбовцю Збройних сил РФ, який бере участь у "СВО", яку розповсюджують від 2022 року, випустив російський Західний воєнний округ. Її поширюють серед солдатів, котрі ідуть воювати проти України.

Карта України без Криму

"На обкладинці брошури зображено мапу України без Криму. Території Луганської та Донецької областей відзначені червоним. Інші ж окуповані Росією регіони ніяк не позначені", — йдеться у джерелі.

Грошові винагороди

У брошурі надано суми винагород, котрі може отримати російський солдат за "здобутки" під час війни. До прикладу, за збитий безпілотник солдат отримає 50 тисяч рублів, а за захоплений HIMARS – вже мільйон у російській валюті.

Ідеологія

Брошуру оформлено в стилі ідеологічного обґрунтування війни проти України. В екземплярах йдеться, що прямо зараз Росію намагаються завоювати "чужими руками", "розчленувати" та "знищити".

"Країни Заходу не влаштовує "почесна капітуляція" Росії. Їхня мета — занурення країни в хаос та анархію, знищення державності, розчленування країни. Подібне вони на наших очах зробили з Югославією, Афганістаном, Іраком і Лівією і були близькими до цієї мети в Сирії", — написано в пам’ятці.

Хто винуватий

Головний ворог Росії, за інформацією у брошурі, — США. Автори пам’ятки вважають, що американці вирішили "дестабілізувати" ситуацію в РФ, зіткнувшись із "дефіцитом ресурсів". Через це Вашингтон захотів "висмоктати всі соки" з Росії.

"Західні лідери, не соромлячись, говорять про розчленування Росії. Вони борються не проти нашого правлячого класу, а проти країни. Проти нашого народу. Їхня мета — перетворити нас на ресурс, який вони використовують для підтримки своєї цивілізації, яка згасає", - пишуть автори брошури.

Також у брошурі йдеться про "активних нацистів" та винуватців "численних кривавих злочинів київського режиму". Вони, за словами авторів, заслуговують виключно на "передавання до суду".

Росіяни активно цитують знаменитий сталінський наказ № 227, більш відомий як "Ні кроку назад!". Цей наказ поширився влітку 1942 року, коли на південній ділянці радянсько-німецького фронту склалася критична ситуація: після поразок під Харковом, Воронежем та оточення на Донбасі Червона армія відступала на Кавказ і до Сталінграда. Однакових фраз у тому наказі і в сучасній брошурі є чимало.

Тим часом окупанти 3 квітня знищили два будинки в місті Часів Яр. Вони обстріляли місто Авдіївка Донецької області, поціливши в автобус, де був водій і пасажирка, жінка загинула на місці.

Раніше повідомляли, що в Москві почалася прихована мобілізація. Там влада масово вербує "добровольців"-росіян та іноземців

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