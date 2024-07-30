За запитом України Італія вилучила активи у бізнесмена з РФ: про яку суму йдеться

Італійська податкова поліція 29 липня вилучила у російського бізнесмена нерухомість та активи на близько 41 млн євро. Імені чоловіка не вказали, однак джерела інформують, що йдеться про Олексія Федоричева.

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура Флоренції заявила, що податкова поліція Італії вилучила у російського бізнесмена нерухомість та активи на близько 41 млн євро. Чоловік перебував під слідством в Україні за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Арешт його активів було здійснено за запитом антикорупційної прокуратури України.

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У прокуратурі не вказали особу російського бізнесмена, але джерело в суді та окреме джерело з юридичних кіл повідомили виданню, що йдеться про Олексія Федоричева. Кілька італійських газет, зокрема найпопулярніша щоденна газета країни Corriere della Sera, назвали це саме ім’я.

За даними італійської прокуратури, бізнесмен реінвестував доходи, отримані незаконним шляхом в Україні, і через траст у Флоренції володіє великим комплексом нерухомості у столиці Тоскани.

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Майно, що є частиною конфіскованих активів, – замок Торре-дель-Галло XII століття, повідомляє Corriere della Sera.

Згідно з профілем Федоричева у LinkedIn, він є головою правління та засновником Fedcom Group – світового лідера в галузі логістики, доставки та торгівлі товарами. У профілі також вказано, що бізнесмен разом із родиною проживає в Монако.

До слова, напередодні в Україні суд дозволив передати у дохід держави ПрАТ "Вінницяпобутхім", яке належало російському олігарху Віктору Кононову. На підприємстві виготовляли косметичну продукцію та побутову хімію під брендами "Ушастий нянь", "Містер чістер", Sarma тощо.

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