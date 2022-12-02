За життя голови Верховного суду Білорусі борються в реанімації

Ветеран судочинства з часів СРСР та один зі стовпів лукашенківського режиму не з’являється у публічному просторі через важку хворобу.

80-річний голова Верховного суду Білорусі Валентин Сукало тривалий час не з'являється на роботі та впродовж останнього місяця про нього не згадують в офіційних зведеннях державних ЗМІ.

Як повідомляє "Наша Ніва", ветеран білоруського судочинства та одна з опор режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка перебуває у реанімації.

За інформацією видання, у Сукало різго погіршилося здоров'я, за його життя борються лікарі.

Випускник юрфаку БДУ встиг попрацювати ще міністром юстиції БРСР, у радянський час він був заступником голови Верховного Суду СРСР та входив до ЦК Компартії БРСР.

Після приходу до влади Лукашенка Валентин Сукало зайняв посаду міністра юстиції. У 1997 році, після антиконституційного референдуму, його було призначено головою Верховного Суду. На цій посаді він беззмінно перебуває ось уже 25 років.

У виданні наголосили, що Валентин Сукало доклався до створення режиму особистої влади та вихолощення судової системи. За час його головування у Верховному суді відсоток обвинувальних вироків досяг 99,7, а у політичних справах – 100 відсотків. Тобто довести невинність у суді громадянам стало абсолютно неможливим, а суд перетворився на ритуал простого роздрукування рішень, заздалегідь прийнятих у силових структурах.

Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Дипломатові було 64 роки.

Читайте також: