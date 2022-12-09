Заарештована яхта російського олігарха таємниче зникла з італійського порту - Guardian

З порту на італійському острові Сардинія зникла розкішна яхта російського олігарха, яку конфіскували через санкції ЄС. Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими активами в країні вдалося уникнути санкцій ЄС.

Про це повідомляє Guardian.

22-метрова "Альдабра" належить Дмитру Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив.

Судно, вартістю від €700 тисяч до €1 мільйона, було пришвартоване в порту Ольбія та конфісковане у березні, коли Мазепіна було внесено до санкційного списку невдовзі після повномасштабного російського вторгнення до України.

Яхта залишалася там до червня, а за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну — вона зникла.

"Мазепін знав, що він - у санкційному списку, але зумів максимально використати період, упродовж якого ми працювали над тим, щоб дослідити ланцюжок власності і встановити, чи човен належить саме йому", — повідомило джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

Співрозмовник додав, що судно зникло саме під час підтвердження права власності на нього.

Поліція з'ясувала, що Мазепін винайняв іноземну компанію, яка звернулась до місцевого капітана для переміщення яхти з Італії.

Розслідування під керівництвом Карло Лаццарі, командира групи фінансової поліції Ольбії, виявило, що яхта зупинилася в невеликому порту Бісерта в Тунісі, однак її поточне місцеперебування невідоме.

Поліція повідомила, що компанії, яка брала участь в організації переміщення і капітану, який стверджує, що не знав, що судно належить олігарху, загрожують штрафи в розмірі до €500 тисяч за незаконне вивезення судна з Італії.

Нагадаємо, останнім часом щонайменше шість супер'яхт, що належать кремлівським олігархам, стали "невидимками".

Приблизно 13 величезних розкішних яхт із колекцій наближених до Путіна олігархів було заарештовано по всьому світу: від півдня Франції до Фіджі. Звичайно, кремлівські олігархи панічно намагаються сховати те, що ще не знайдено і не відібрано.

Неподалік Сардинії згоріла розкішна яхта

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