Заарештували гуру, якого вважають реінкарнацією Будди: у чому його звинувачують

Колишній "хлопчик Будда" переховувався кілька років через звинувачення у фізичному та сексуальному насильстві над своїми учнями.

Поліція Непалу затримала 33-річного гуру Рама Бахадура Бомджона за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Тисячі людей вважають його реінкарнацією Будди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Центрального бюро розслідувань Непалу (CIB).

"Наша команда затримала його, коли він намагався втекти, вистрибнувши з вікна будинку", - йдеться в повідомленні.

Затримання гуру, якого називали “хлопчиком Буддою”, відбулося на околиці Катманду, де він переховувався кілька років через звинувачення у фізичному та сексуальному насильстві над своїми учнями.

Поліція нібито спіймала його з пачками готівки на суму 30 мільйонів непальських рупій (300 000 доларів) і валютою на 22 500 доларів.

Тепер Бомджона передадуть до окружного суду Сарлахі, який видав ордер на його арешт через підозру в зґвалтуванні неповнолітньої.

У чому звинувачують гуру

Звинувачення у насильстві проти Бомджона охоплюють більше десяти років. У 2010 році проти нього було подано десятки скарг на напади. Тоді він сказав, що бив своїх жертв за те, що вони заважали йому медитувати.

Гуру Рама Бахадур Бомджон / Фото: із соцмереж

18-річна черниця звинуватила його в зґвалтуванні її в монастирі в 2018 році.

Поліція відкрила ще одне розслідування проти нього після того, як члени сім'ї повідомили про зникнення чотирьох його послідовників. Де вони перебувають, досі невідомо, повідомив 10 січня журналістам Дінеш Ачарія з Центрального бюро розслідувань.

"Якщо ми не знаємо ситуації зниклих безвісти, ми не в змозі назвати це вбивством", - сказав він.

Хто такий Бомджон

Будучи підлітком, Бомджон став відомий як “хлопчик Будда” і потрапив у міжнародні заголовки після того, як підписники сказали, що він міг медитувати без води, їжі та сну протягом кількох днів.

Він привернув до себе увагу понад 100 000 людей, які прийшли до густих лісів південно-східного Непалу, щоб побачити, як він сидить, схрестивши ноги, під деревом і медитує.

Нагадаємо, на острові Ява, Індонезія, 57-річний чоловік зізнався, що займався сексом зі своєю біологічною дочкою, а народжених немовлят убивав. Він стверджував, що місцевий шаман наказав йому робити, якщо він хоче стати багатим.

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