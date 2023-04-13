Заарештувати американського журналіста WSJ наказав сам диктатор Путін - Bloomberg

Гершкович став першим журналістом із США, якого заарештували в Росії за останні 40 років.

Арешт американського журналіста The Wall Street Journal особисто санкціонував російський президент-диктатор Володимир Путін. Репортер став першим представником ЗМІ із США, якого заарештували в Росії протягом останніх 40 років.

Про повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"Ініціатива арешту американського репортера за звинуваченням у шпигунстві вперше за майже 40 років виходила від високопоставлених чиновників російських спецслужб", - пише видання.

Автори матеріалу наголошують, що перший від часів Холодної війни арешт американського журналіста на території РФ вказує на те, що зростає вплив прихильників жорсткої лінії в Кремлі. Мовляв, гору беруть ті, хто виступає за конфронтацію з Вашингтоном, вважаючи її незворотною.

"Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних відносин немає. Це має стати справжнім тривожним дзвінком не тільки для США, але і для всього Заходу", наголошує президентка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова.

За її словами, велика увага американської громадськості до справи Гершковича заохочує Москву до захоплення нових заручників. Вона наголошує, що росіяни стають набагато агресивнішими.

"Вони бачили, що, коли ви берете в заручники високопоставлених громадян США, ви отримуєте те, що хочете", - заявила Полякова.

Арешт Гершковича

Російські пропагандистські видання 30 березня повідомили, що в Єкатеринбурзі співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Він перебував у місті кілька тижнів. Там написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера".

Американського репортера звинуватили нібито у "шпигунстві". Гершкович категорично відкинув усе. У США відхрестились від звинувачень РФ у шпигунстві щодо журналіста. Також Вашингтон закликали всіх американців, зокрема, журналістів, залишити Росію.

Президент США Джо Байден прокоментував затримання американського журналіста в Росії. "Відпустіть його", - сказав Байден.

Видання WSJ заявило, що співробітники російської розвідки стежили за Гершковичем перед тим, як його затримали. Вони фільмували його переміщення на камеру та чинили тиск на його джерела інформації.

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