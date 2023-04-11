"Заберемо в армію навіть якщо ви в тайзі": у Росії пояснили, як працюватимуть електронні повістки

У РФ пояснили, як працюватиме система з електронними повістками для військовозобов'язаних.

У Росії чоловікам тепер присилатимуть електронні повістки та заборонять їм виїзд за кордон. А якщо електронну повістку "не помітити" - можна отримати покарання.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

"Якщо не зайшов в особистий кабінет на " Госуслуги" — це ваші проблеми", - так депутат Держдуми Андрій Луговий пояснив, як працюватиме система з електронними повістками для військовозобов'язаних.

За його словами, законопроєкт допоможе людям "почуватися спокійніше" і створить реєстр військового обліку.

Водночас, якщо ви в тайзі й у вас немає доступу до " Госуслуг" — не біда, адже рано чи пізно ви повернетеся в Мережу. Однак якщо ж ви вирішите довго "не звертати уваги" на отриману повістку, то можна упіймати купу обмежень, як-от заборону на виїзд із країни або ж позбавлення можливості взяти кредит.

Нагадаємо, у Росії придумали новий метод мобілізації. Тепер росіян зможуть мобілізувати навіть без їхнього візиту до військкомату. Чоловікам присилатимуть електронні повістки та заборонять їм виїзд за кордон. Водночас речник Путіна Пєсков встиг заспокоїти росіян, мовляв, "все йде за планом", а новий закон не пов'язаний зі загальною мобілізацією через війну проти України.

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