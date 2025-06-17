Заберіть українців: у Польщі батьки вимагають не набирати до класів дітей з України

"Ображають нас як поляків": у Польщі батьки вимагають обмежити кількість українських дітей / © Укрінформ

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У польському місті Седльце (укр — Сідлець) батьки однієї зі шкіл звернулися до місцевої влади з проханням обмежити набір дітей українців.

Про це пише Tygodnik Siedlecki.

Батьківська рада початкової школи №1 подала петицію, щоб до закладу приймали менше дітей з України. Зазначається, що зараз у школі навчаються 65 учнів з України, що становить близько 1/7 всього шкільного колективу.

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«Більшість цих дітей не виявляють жодного бажання вивчати польську мову, (…) що заважає їм ефективно функціонувати в польській системі освіти. Вчителям часто доводиться приділяти їм більше уваги, що відбувається за рахунок наших дітей», — скаржаться поляки у петиції.

Поляки несвідомо зізналися у бажанні асимілювати українців

«У нашій школі є класи, де половина учнів — українські діти. Вони не хочуть відвідувати уроки польської мови. У 7 та 8 класах більшість із них не знають польської мови. Вони не розмовляють нею, не пишуть, не читають. Уявіть, будь ласка, як виглядає урок у такій ситуації, де доводиться впроваджувати основну навчальну програму. Це практично неможливо», — каже представниця батьківського комітету.

Фактично, вона зізналася, що польська система освіти проводить асиміляцію українських дітей. Адже замість того, щоб забезпечити їм навчання на рідній мові, поляки примушують дітей з України навчатися виключно польською.

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Також поляки стверджують про випадки антипольських висловлювань і словесного чи фізичного насильства з боку деяких українських дітей.

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«Ми виховуємо своїх дітей у дусі толерантності та допомоги всім нужденним, але важко пояснити ситуації, коли інші учні в їхній школі вигукують антипольські гасла та ображають нас як поляків», — стверджують польські батьки.

Насамкінець, автори петиції вимагають від міської влади уважніше розглянути, чи всі школи Седльця однаково «обтяжені присутністю учнів з України».

Нагадаємо, що від 1 вересня 2024 року Польща зобов’язала всіх українських учнів на своїй території вчитись у польській школі. За словами нардепа Княжицького, ця вимога може загрожувати повною втратою цілого покоління українців.

Голова організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко наголошувала, що українські діти асимілюються у Польщі, бо полякам це вигідно.

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