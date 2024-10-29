Забирав зарплату в українців та інших робітників: у Польщі затримали молдаванина

У Польщі затримали молдаванина, який забирав зарплату в українців та інших робітників.

Про це повідомляє інформаційний портал Польщі In Poland.

В окружній прокуратурі Познані розповіли, що перша інформація про можливість використання іноземців для важких робіт в районі Вжешня (Великопольське воєводство) надійшла до них в середині серпня. Підозрюваних у цій справі затримали у вівторок, 22 жовтня. За інформацією прокуратури, окрім затриманих, у будинку, куди увійшли поліцейські, перебувала також люди, яких використовували для примусових робіт.

За словами речника окружної прокуратури Познані Лукаша Вавжиняка, 47-річний громадянин Молдови знаходив людей, які перебували у скрутному становищі, та обіцяв їм допомогу у працевлаштуванні в Польщі та транспорт до місця роботи. По прибуттю на місце призначення він відбирав в іноземців усі документи під виглядом легалізації їхнього перебування. Працівників поселяли, а потім відправляли працювати на різні сільськогосподарські роботи на 5-6 днів на тиждень. Умови праці та проживання іноземців були жахливими.

Молдаванин пояснив, що не давав працівникам кошти за роботу , бо потрібно було оплачувати житло та харчування.

Людей, які намагалися суперечити "роботодавцю", били і залякували.

47-річного громадянина Молдови звинувачують у торгівлі людьми та привласненні чужих документів. Також затримано його 56-річну дружину та 42-річну жінку, яку звинувачують у сприянні торгівлі людьми. Прокурор зазначив, що жоден із підозрюваних своєї провини не визнав.

Серед постраждалих були громадянин Польщі, двоє громадян України та четверо громадян Молдови. Вавжиняк повідомив, що четверо осіб мають статус постраждалих від торгівлі людьми і їм надано допомогу в Національному інтервенційно-консультаційному центрі.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів.

Рівень підтримки українців впав! Результати соціального опитування в Польщі

Читайте також: