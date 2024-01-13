Заблокована допомога Україні від США: Байден пригрозив республіканцям "розплатою"

Американський лідер запевнив, що його адміністрація готова зробити “серйозні зміни на кордоні”, як того вимагають республіканці.

Якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

Про це заявив президент США Джо Байден у коментарі журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола законопроєкту, в якому посилення захисту південних кордонів США від мігрантів пов’язують із фінансовою допомогою Україні та Ізраїлю, американський лідер запевнив, що його адміністрація готова зробити “серйозні зміни на кордоні”, як того вимагають республіканці.

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“Я підштовхував їх — моїх колег-республіканців — відколи я прийшов на посаду. Я наполягав на цьому. Я готовий внести суттєві зміни на кордоні. Останні п’ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми їх досягнемо”, - заявив Байден.

Коли президента перепитали, що буде далі з підтримкою України, він відповів: "Що ж, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться дуже багато за що платити".

Як повідомлялося, у грудні 2023 року представники Республіканської партії США заблокували законопроєкт про виділення мільярдів доларів допомоги Україні й Ізраїлю у спробах пов'язати її з посиленням своїх південних кордонів.

Нагадаємо, раніше український дипломат Валерій Чалий припустив, що республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

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