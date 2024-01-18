Заблоковані 50 млрд євро: які є варіанти обходу вето Угорщини на допомогу Україні

Угорщина може вчергове накласти вето на надання Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки на саміті ЄС 1 лютого. На щастя, є варіанти для обходу волі країни.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

За словами Ченцова, є такі варіанти:

Фонд для України, який діятиме чотири роки в рамках бюджету ЄС;

Позабюджетний фонд, куди держави-члени ЄС можуть робити внески;

Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію;

Макрофінансова допомога, тобто періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії.

Найперший варіант, як зазначає посол, дешевший і зручніший, тому йому віддається перевага. Угорщина наразі розуміє, що є альтернативи для обходження її вето. Щобільше, жодна країна не зможе гратися у це постійно.

Ченцов вважає, що, найімовірніше, буде ухвалено перший варіант.

"У фінальному рішенні можуть бути запобіжники чи положення щодо періодичного перегляду показників. Минулого року ЄС надав близько €18 млрд для покриття бюджетного дефіциту – цього року орієнтовно будуть такі ж показники. Надалі сума запозичень залежатиме від потреб. Сподіваємося, економіка України запрацює і потреби у запозиченнях знизяться", – підсумовує посол.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення 50 мільярдів євро для України. Очільник угорського уряду Віктор Орбан вважає, що фінансова підтримка України не повинна "зашкодити" бюджету Євросоюзу.

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