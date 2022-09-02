Заблокований Босфор та рух військ окупантів у Маріуполі: головні новини ночі 2 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 2 вересня:
- Судно Lady Zehma, яке вийшло з морського порту Чорноморськ із вантажем українського зерна, сіло на мілину в Стамбулі. Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували два десятки ворожих вантажівок з розпізнавальною позначкою V. Читати далі –>
- На Миколаївщині російський винищувач Су-35 випустив ракету повітряного базування, намагаючись завдати удару. Читати далі –>
- Російські правоохоронці провели обшуки в активістів художньо-політичного проекту “Партія мертвих” у Санкт-Петербурзі. Читати далі –>
- Телескоп “Джеймс Вебб” зробив знімок газового гіганта, розташованого на відстані 385 світлових років від Землі. Читати далі –>
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