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Заблокований Босфор та рух військ окупантів у Маріуполі: головні новини ночі 2 вересня

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Заблокований Босфор та рух військ окупантів у Маріуполі: головні новини ночі 2 вересня

Фото: соцмережі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 2 вересня:

  • Судно Lady Zehma, яке вийшло з морського порту Чорноморськ із вантажем українського зерна, сіло на мілину в Стамбулі. Читати далі –> 
  • У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували два десятки ворожих вантажівок з розпізнавальною позначкою V. Читати далі –> 
  • На Миколаївщині російський винищувач Су-35 випустив ракету повітряного базування, намагаючись завдати удару. Читати далі –> 
  • Російські правоохоронці провели обшуки в активістів художньо-політичного проекту “Партія мертвих” у Санкт-Петербурзі. Читати далі –> 
  • Телескоп “Джеймс Вебб” зробив знімок газового гіганта, розташованого на відстані 385 світлових років від Землі. Читати далі –> 

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