Заблокувати візи і конфіскувати власність: американський сенатор пропонує новий проєкт санкції проти Путіна та його поплічників

Заблокувати візи і конфіскувати власність: американський сенатор пропонує новий проєкт санкції проти Путіна та його поплічників

Обмеження повинні торкнутися безпосередньо керівництва РФ та російських олігархів.

Представник Конгресу США республіканець Марко Рубіо запропонував власний проєкт санкцій у разі вторгнення російських військ до України.

Відповідний документ опублікований у п'ятницю, 14 січня, на офіційному сайті політика.

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Сенатор від Флориди Марко Рубіо пропонує, щоб директор Національної розвідки кожні 20 днів з моменту ухвалення цього законопроєкту надавав звіт Конгресу про спроби Росії або її маріонеток порушити територіальну цілісність України. У разі, якщо звіт підтвердить російську агресію, президент США повинен накласти пакет санкцій на керівництво та низку економічних галузей Російської Федерації.

Насамперед, обмеження мають торкнутися президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та очільника Міноборони Сергія Шойгу.

Крім того, повинні бути заблоковані візи всіх причетних до вторгнення політиків та олігархів, а їхня власність, що знаходиться на території США, має бути конфіскована. Також повинні бути заблоковані візи та конфіскована власність керівництва РФ.

Сенатор Марко Рубіо відомий, як головний підписант звернення до президента Джо Байдена з вимогами на переговорах з Росією жорстко підійти до обговорення українського питання та російських ініціатив щодо НАТО.

Нагадаємо, у четвер, 13 січня, у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", який було запропоновано сенатором-республіканцем від штату Техас Тедом Крузом.

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