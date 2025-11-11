Заблукав через GPS: чоловік звернув не туди дорогою до лікаря і опинився в іншій країні

Водій за кермом / © pixabay.com

Пенсіонер, який не мав проблем з орієнтацією у просторі, настільки заплутався в GPS-навігаторі дорогою до лікаря, що в підсумку проїхав 1500 км до країни, яка навіть не межує з Францією.

85-річний чоловік, мешканець комуни Шатійон-сюр-Туе на заході Франції, випадково вирушив у подорож усього свого життя, намагаючись дістатися до свого лікаря в Ерво, сусідній комуні, розташованій приблизно за 19 кілометрів від його будинку. Однак він так і не доїхав до лікарні.

Родина чоловіка занепокоїлася лише тоді, коли він пропустив збори асоціації, членом якої він був. Згодом рідні почали турбуватися дедалі більше, адже навіть сусіди помітили його відсутність.

Незабаром про зникнення повідомили в поліцію, яка, своєю чергою, звернулася до військових по допомогу у виявленні геолокації мобільного телефону чоловіка. Сім’я 85-річного чоловіка побоювалася, що з ним трапилося щось погане, але вони ніяк не очікували отримати таку відповідь від влади.

Телефон зниклого чоловіка перебував у готелі в Хорватії, за 1500 км від його будинку / © Oddity Central

Військові встановили, що телефон зниклого чоловіка перебував у готелі в Хорватії, за 1500 км від його будинку. Очевидно, він їхав 20 годин, проїжджаючи через Італію, щоб дістатися до цієї південноєвропейської країни. На запитання про причини свого перебування там француз відповів, що «не розуміє, що сталося», додавши, що його поїздка була спричинена проблемами з GPS.

За словами військових, хоча 85-річний чоловік явно не був у розквіті сил, він, як відомо, не страждав когнітивними порушеннями або проблемами з орієнтацією. Його сім’я вже приїхала до Хорватії, щоб забрати його.

Нагадаємо, чоловік хотів заощадити на квитку та переплутав австралійський Сідней з американським.