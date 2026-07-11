"Заборон більше, ніж дозволів": біженка з України відверто розповіла, як живе у квартирі у Німеччині (відео)

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У Німеччині дуже суворо ставляться до порядку, тому українські біженці часто дивуються місцевим правилам у побуті.

Про свій досвід та незвичні правила проживання в орендованому житлі розповіла українська біженка Людмила Русіна.

За словами жінки, життя в німецьких будинках регулюється численними правилами, які іноді здаються іноземцям занадто суворими.

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«Заборон у німецьких квартирах більше, ніж дозволів і за чотири роки життя тут, я досі дивуюся, коли дізнаюся про якесь чергове, дивне правило», — ділиться Людмила.

Штрафи за порушення тиші

Одним із найголовніших правил є дотримання режиму тиші. Існує чітко визначений час, коли мешканцям заборонено виконувати будь-які гучні хатні справи.

«Зазвичай з 22:00 до 6:00 ранку, з 13:00 до 15:00 а також у неділю та святкові дні не можна не те що свердлити, а навіть пилососити, прати, влаштовувати гучні посиденьки або грилити (мається на увазі влаштовувати барбекю — Ред.), і штраф за такі порушення може сягати п’яти тисяч євро», — розповідає українка.

Також суворі вимоги висуваються до догляду за приміщенням. Через загрозу появи плісняви у багатьох будинках діють специфічні правила щодо сушіння речей. Заборона може стосуватися як балконів (щоб не псувати вигляд фасаду), так і самих кімнат через ризик виникнення грибка.

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Якщо через недогляд орендаря з’явиться сирість, наслідки будуть серйозними — відшкодування ремонту або навіть примусове виселення з квартири.

Крім того, правила часто забороняють захаращувати спільні зони чи власні балкони. Зберігати там меблі, коробки, велосипеди чи дитячі візочки зазвичай не дозволяється.

Домашні улюбленці та правила для приватних будинків

Питання заведення тварин у Німеччині також суворо контролюється орендодавцями. Дрібних улюбленців, як-от хом’яків у клітках чи рибок в акваріумах, можна тримати без жодних погоджень. Проте для більших тварин діють інші умови.

«Якщо вам захочеться песика чи кота, то в більшості випадків, потрібна згода орендодавця. В моєму договорі такий пункт є», — зазначає Людмила.

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Цікаво, що володіння власним приватним будинком не звільняє від дотримання цих норм. Оскільки земельні ділянки зазвичай невеликі, а сусідні будівлі розташовані впритул одна до одної, майже всі обмеження поширюються і на власників приватного сектору.

Водночас у німецькому суспільстві важливу роль відіграє культура добросусідства. За словами Людмили, якщо хтось планує святкування, гарним тоном вважається заздалегідь розвісити попереджувальні оголошення на дверях під’їзду, з чим вона неодноразово стикалася за роки проживання в країні.

Українці за кордоном — останні новини

Британський уряд ініціює законопроєкт, який зобов’яже працевлаштованих біженців частково відшкодовувати державні витрати на їхнє утримання — орієнтовно по 10 тисяч фунтів з особи. Водночас українці, які прибули за спецпрограмами (Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme), не підпадають під ці вимоги, оскільки мають інший статус і не вважаються класичними шукачами притулку.

Також для українців із тимчасовим захистом у Нідерландах найважливішим документом є персональний номер BSN, без якого неможливо легально працювати, користуватися медициною, банками чи державними сервісами. Його оформлюють у муніципалітеті за місцем проживання (або в спеццентрах для українців у великих містах) після реєстрації в базі BRP — для цього потрібен паспорт, підтвердження адреси та документи дітей.

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