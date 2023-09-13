Заборона імпорту зерна з України: у Дуди заявили про можливу зустріч з Зеленським

Голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот анонсував зустріч найближчим часом Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зернової кризи.

Про це він сказав в ефірі RMF FM.

Павел Шрот, однак не став розкривати подробиці майбутньої зустрічі.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії" – сказав Шрот, у відповідь на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

За словами Шрота, Анджей Дуда підтримує позицію уряду Польщі щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов'язаних з російською агресією проти України…, і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", – сказав Голова канцелярії президента Польщі.

Польща блокує експорт українського зерна

12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує знімати заборону на імпорт української агропродукції, зокрема зернових культур. Він підкреслив, що на рішення Варшави не вплинуть навіть представники ЄС.

Нинішні обмеження щодо ввезення українського зерна до Польщі діють до 15 вересня. Далі Варшава має ухвалити, чи продовжувати ембарго на агропродукцію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі блокування Польщею експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ).

Польські ЗМІ повідомляли, що ЄС може запровадити санкції проти Польщі за продовження ембарго на зерно з України.

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