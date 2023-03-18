Заборона на TikTok: користуватися соцмережею тепер не можуть працівники держорганів та приватних компаній Чехії

У Чехії працівникам державних органів, підприємств й приватних компаній заборонили використовувати китайську соцмережу TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки.

Про це пише radio.cz.

Заборона також поширюється на особисті пристрої, якщо співробітники використовують їх для роботи.

"Розпорядження на підставі попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки випустили канцелярія Сенату ЧР та чеські міністерства. Аналогічне рішення ухвалили, наприклад, напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук ЧР, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB та низка інших установ, організацій та компаній. Раніше про це рішення повідомила мерія Праги. Міністерство оборони також заборонило встановлювати на пристрої китайську програму WeChat", - йдеться у повідомленні.

Заборона на TikTok

У Канаді державним службовцям також заборонили користуватися на робочих ґаджетах соцмережею TikTok. Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.

Згодом парламент Данії закликав співробітників видалити TikTok.

Видалити китайський застосунок закликають і в Міністерстві оборони Литви. Там наголосили, що доступ до даних користувачів може отримати "не тільки розробник програми".

У Китаї відреагували на заборону користатися соцмережею TikTok для державних службовців США. У дипломатичному відомстві КНР звинуватили американців у зловживанні державною владою "для придушення іноземних компаній". Наприкінці лютого Білий дім оголосив, що держслужбовці мають 30 днів на видалення цього мобільного застосунку зі своїх ґаджетів.

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