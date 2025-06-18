Заборона на вейпи та паучі: в одній з країн ЄС посилили обмеження

У Польщі заборонили продаж неповнолітнім усіх засобів для паління, навіть без нікотину

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У світі вейпінгу та нікотинових паучів відбуваються значні зміни, які безпосередньо стосуються молоді та любителів «подиміти» у громадських місцях. У Польщі зробили рішучий крок у цьому напрямку, запровадивши заборону на продаж усіх видів електронних сигарет неповнолітнім та обмеживши їхнє використання, щоб вберегти молодь від шкідливих звичок.

Про це повідомили у канцелярії президента Польщі.

Заборона на продаж «електронок» неповнолітнім

Це вже не просто дискусії чи ініціативи — це реальність. Президент Польщі Анджей Дуда поставив свій підпис під поправкою до закону, яка відтепер повністю забороняє продаж електронних сигарет та нікотинових паучів особам, які не досягли повноліття. Це означає, що для підлітків «електронки» стануть офіційно недоступними, а магазини зобов’язані будуть розміщувати спеціальні попередження про цю заборону.

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Нові правила охоплюють не лише фізичні магазини, а й поширюються на купівлю через інтернет та торгові автомати. Закон чітко регулює продаж таких товарів онлайн та через вендингові машини, чим блокує популярні лазівки, якими звикли користуватися підлітки. Очікується, що ці норми запрацюють вже через два тижні після офіційної публікації документа.

Заборона на паління у громадських місцях

Обмеження стосуються не лише продажу, а й власне використання електронних сигарет. Навіть ті «електронки», що містять безнікотинову рідину, тепер підпадають під заборону використання у певних громадських місцях.

Усі курці в Польщі, незалежно від віку, відтепер можуть забути про використання вейпів на зупинках громадського транспорту, у ресторанах, на дитячих майданчиках та у школах. Це важливий крок до того, щоб убезпечити «пасивних курців» та створити здоровіші умови у публічних просторах. Таким чинов польська влада намагається змінити поведінкові норми у суспільстві та захистити здоров’я нації.

Нагнадаємо, попри офіційну заборону в Україні, яка набула чинності ще у липні 2023 року, а повністю вступила в силу в 2024 році, в торгово-розважальних центрах Києва неповнолітні можуть без жодних перешкод придбати ароматизовані одноразові електронні сигарети. Розслідування встановило, що спроба зменшити рівень підліткового вживання вейпів шляхом тотальної заборони вейпів повністю провалилася.

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