Заборона соцмереж для дітей: експерти попередили про негативні наслідки

Заборона соцмереж для дітей несе призовану небезпеку

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Уряд Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером анонсував масштабну кампанію з обмеження доступу до популярних інтернет-платформ для неповнолітніх користувачів. Тотальна заборона на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років має офіційно набути чинності навесні 2027 року.

Про цю суперечливу ініціативу пише UNILAD.

Критика урядового плану та нові загрози

Британський прем’єр-міністр вважає, що соціальні мережі мають вкрай небезпечний вплив на психічне здоров’я підростаючого покоління. Посадовець наголосив, що батьки на власні очі бачать, як інтернет-платформи роблять їхніх дітей абсолютно нещасними.

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Попри підтримку з боку суспільства, технологічні фахівці б’ють на сполох через можливі катастрофічні наслідки такого радикального рішення. Вони попереджають, що блокування змусить підлітків шукати нерегульовані частини інтернету, що швидко призведе до масових витоків персональних даних.

Професор комп’ютерних наук Алан Вудворд зазначив, що наразі дуже важко уявити реальний вигляд цієї заборони на практиці. «Я не думаю, що уряд дійсно розуміє, куди вони рухаються з багатьма із цих речей», — заявила експертка Джаслін Чаггар.

Деталі майбутніх обмежень для підлітків

Згідно з новими правилами, діти до 16 років не зможуть створювати нові облікові записи на більшості популярних розважальних платформ. Ті підлітки, які вже мають зареєстровані сторінки у заборонених соціальних мережах, зіткнуться з примусовою деактивацією своїх профілів.

Під жорстку заборону потраплять такі відомі гіганти, як Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok та відеохостинг YouTube. Проте уряд залишить неповнолітнім користувачам безперешкодний доступ до захищених месенджерів обміну повідомленнями, серед яких WhatsApp та Signal.

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Політики також розглядають можливість запровадження додаткових обмежень і потенційних комендантських годин для молоді віком до 18 років. Водночас влада перекладає відповідальність за розробку механізмів перевірки віку безпосередньо на технологічні компанії та сторонні сервіси ідентифікації.

Нагадаємо, дітям в Україні також хочуть «заблокувати» соцмережі. Відповідні обмеження вже готують у Верховній Раді. Причиною стали ризики вербування з боку РФ та небезпечний контент.

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