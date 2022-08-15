Заборона видавання шенгенських віз не вплине на зміну політичних настроїв росіян - політолог

Закордонні паспорти має лише третина росіян. До Європи подорожує ще менше. Це, як правило, середній клас російського суспільства.

Політолог Володимир Фесенко у колонці для НВ розповів, як вплине на майбутнє Росії можлива заборона шенгенських віз для росіян.

Так, за його словами, середній клас російського суспільства – це представники корумпованої російської бюрократії. Це не ті люди, які роблять бунти.

"Інша половина – бізнес, "креативний клас". У ньому є люди як з опозиційними поглядами, так і прихильники Путіна, а є і просто "мовчазна більшість". Останніх дехто жорстко називає "тєрпілами". І ці люди теж у бунтах і навіть у звичайних протестах не беруть участь. Російська опозиція зараз зруйнована і розчавлена. Значна і активна її частина емігрувала, а ті, хто залишився – під ризиками репресій, а найактивніших вже посадили", - зазначив він.

Фесенко каже, щоб захитався путінський режим, потрібна серйозна політична криза в РФ. Заборона шенгенських віз для росіян ніяк не вплине на провокування такої кризи.

Також читайте У Фінляндії значно скоротять видавання віз росіянам: як це відбуватиметься

"Щодо візового питання, то на послаблення Росії може вплинути якраз не заборона для росіян на виїзд з їхньої країни, а навпаки — стимулювання еміграції фахівців (айтішніків, інженерів тощо). Це буде відносне, але все ж таки послаблення. І, скоріше за все, за таких умов Путін (або його режим) самі почнуть закривати країну на виїзд. І такі плани в Росії вже обговорюються. Отже, ще велике питання – на кого більше спрацює заборона шенгенських віз для росіян", - вважає політолог.

Чи буде повна заборона на шенгенські візи для росіян

За словами експерта, Захід не наважиться на таке рішення. З різних причин, але в основному тому, що ефект такої тотальної заборони на Заході вважається сумнівним і неоднозначним.

"Що потрібно, і що можуть підтримати і в ЄС, і на Заході – так це введення суворих візових обмежень для росіян. Зокрема, було би варто відмовитись від спрощеного режиму видавання віз для росіян, а також від туристичних віз для росіян. За нинішніх умов (агресивна війна Росії проти України) такий спрощений режим виглядає і несправедливо і політично недоречно", - вважає Фесенко.

Політолог наголошує, що необхідна заборона на в'їзд до ЄС представників російської бюрократії, як людей, які управлінські забезпечують цю війну. Необхідна перевірка (перед видаванням візи), чи підтримує людина, яка хоче приїхати до ЄС, війну РФ проти України.

"Для країн Балтії, а можливо і для деяких інших країн, є доцільною повна заборона на в'їзд росіян. Це буде не просто доречний, а нагальний спосіб захисту національної безпеки. Тому, на мою думку, потрібна не тотальна заборона шенгенських віз для росіян, а суворі і цільові візові обмеження для громадян РФ. Це буде і більш логічно, і більш ефективно", - резюмував він.

Нагадаємо, росіяни масово побігли за шенгенськими візами. Видавання туристичних віз для громадян РФ призупинили Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Бельгія, Данія, Чехія та Словаччина. В ЄС напередодні внесли на обговорення проєкт повної заборони видавання шенгенських віз росіянам.

Читайте також: