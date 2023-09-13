Заборона запрацювала: першу автівку на російських номерах не пустили до Естонії

Естонія, як країна ЄС, підтримала заборону на в'їзд на свою територію автомобілів із російською реєстрацією.

Вдень 13 вересня на кордоні РФ та Естонії вже повернули перший автомобіль із російськими номерами.

Про це повідомляє Російська митниця.

Зазначається, що автомобілем керував водій із подвійним громадянством Литви та Росії. За його слвоами, під час в'їзду до пункту пропуску "Нарва-1" естонські митники повідомили йому про заборону ввезення цієї категорії автомобілів, після чого його направили назад на територію Росії.

У РФ одразу почали інформувати про шляхи обходу нових заборон. Там повідомили, що під санкції не підпадають мотоцикли та причепи до легкових автомобілів, зареєстровані в РФ, а також транспортні засоби з реєстрацією у Білорусі.

Своєю чергою, у Естонії відреагували на нові заборони для росіян. Так, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса сказав, що у країні "дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найбільш ефективні за спільного запровадження санкцій".

Країни ЄС не пускатимуть автомобілі на російських номерах: що відомо

Слід додати, що Латвія й Литва напередодні також закрили можливість в’їзду на автомобілях з російськими номерами. Зокрема, Литва повідомила, що авто на російських номерах або відправлятимуть назад до РФ, або конфіскуватимуть.

Водночас Фінляндія та Польща, які також мають спільний кордон з Росією, про обмеження поки не повідомляли.

Нагадаємо, Європейський Союз (ЄС) заборонив жителям Росії ввозити автомобілі, смартфони, коштовності, ноутбуки та інші речі. Росіянам тепер не можна ввозити на територію блока навіть шампуні та туалетний папір.

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