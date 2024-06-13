Заборонену нацистами і втрачену протягом 80 років картину продали за майже 7 млн євро – фото

Картину, яку вважали втраченою або знищеною нацистами вісім десятиліть тому, продали за величезну суму – 6 958 000 євро.

Про це пише Metro.

Картина "Танець у вар'єте" була написана Ернстом Людвігом Кірхнером, німецьким експресіоністом, який був включений до нацистського списку "дегенеративного мистецтва", що призвело до того, що сотні його творів були продані або знищені.

Картина, написана олією на полотні 1911 року, зображує темношкірого чоловіка та білу жінку, які танцюють на вечірці. Вважається, що вони танцюють кейкволк – танець, популяризований афроамериканськими танцюристами по всій Європі на початку 1900-х років.

Картина "Танець у вар'єте" Ернста Кірхнера / Фото: instagram.com/kettererkunst.de

Вважалося, що твір, який можна було побачити лише на чорно-білих фотографіях, зроблених самим Кірхнером, також був проданий або знищений. Але на початку цього року картина знову з'явилася на аукціоні, що мистецтвознавці називають "сенсацією".

Представник аукціонного дому Ketterer Kunst сказав: "Від часу останньої публікації картини минуло понад 100 років. Тепер вона повернулася. "Tanz im Varieté" нарешті може посісти належне місце в історії мистецтва".

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Тепер стало відомо, що 1944 року "Tanz im Varieté" належала ювелірному дизайнеру, який зберігав її у важкому ящику на фермі в сільській місцевості, щоб захистити від бомбардувань – і від того, що його знайдуть нацисти. Коли французькі війська захопили село 1945 року, ящик знайшли і змусили його відкрити, при цьому картина була пошкоджена кулею і пробита багнетом. Але солдати залишили ящик і картину, що дозволило врятувати і відреставрувати "Танець у вар'єте".

Потім власник подарував картину двом своїм дітям 1980 року на свій 75-й день народження і сказав їм, щоб вони повернули її для публічного огляду в майбутньому. Вони попросили залишитися анонімними.

Слід від кулі пошкодив голову однієї з танцівниць, тоді як тулуб чоловіка був пронизаний багнетом – але хоча пошкодження все ще видно на зворотному боці полотна, воно все одно було продане за величезну суму на аукціоні. Картина пішла з молотка в Берліні, де була продана за 6 958 000 євро – більш ніж удвічі більше, ніж очікувані 2 000 000 євро.

Аукціонний дім додав: "Картина "Танець у вар'єте" – це документ про те, як танець захоплював Кірхнера. Однак він чекав свого виходу на сцену за завісою історії мистецтва майже 100 років. Востаннє "Танець у стилі вар'єте" демонструвався на публіці на виставці Пауля Кассірера в Берліні наприкінці 1923 року. Незабаром після цього картина зникла зі сцени. Її повторна поява стала справжньою сенсацією".

Кірхнер помер у Швейцарії 1938 року. Спочатку вважалося, що це було самогубство, але зараз історики стверджують, що його, швидше за все, застрелив хтось інший, серед версій – його партнер, сусідні фермери або місцеві нацисти, які натиснули на курок.

Нагадаємо, понад 100 картин з колекції Медведчука вилучили та передали до музею. Майже всі картини, що мають історичну цінність, — твори відомих українських митців XX століття.

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