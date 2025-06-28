Заборонений Орбаном гей-парад зібрав рекордну кількість учасників: фото

Прайд-марш у Будапешті / © Associated Press

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Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті, проведення якого заборонив уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана, зібрав близько 200 000 осіб. Гей-парад в столиці Угорщини пройшов без інцидентів.

Про заявив Мате Хегедіш, речник Будапештського прайду, передає видання Digi24.

Це зібрання стало наймасовішим за усі 30 років його проведення. Рекордна кількість учасників була викликана спротивом забороні прав ЛГБТ+, якої прагнув прем’єр-міністр Орбан.

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Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті / © Associated Press

На чолі демонстрації під гаслом «Свободу та любов не можна заборонити» йшов мер Будапешта, еколог Гергей Карачонь, у супроводі Йоланди Діас, віцепрем’єр-міністерки Іспанії.

«Будапешт, завдяки вашій участі, сьогодні став столицею Європи», — сказав Карачонь.

Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті / © Associated Press

Мер угорської столиці заявив, що місто «завжди захищатиме тих, кому загрожує позбавлення прав».

«Або ми всі вільні, або ніхто з нас не вільний», — додав він, зробивши чіткий натяк на майбутні парламентські вибори навесні 2026 року та заявивши, що країна «стоїть перед великими змінами».

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Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті / © Associated Press

Карачонь подякував своїм колегам з таких міст, як Барселона, Париж, Афіни та Лондон, які взяли участь у марші солідарності.

Європейський парламент на Будапештському прайді офіційно представляв віцепрезидент європейського законодавчого органу Ніколае Штефануце.

У марші за європейські цінності також взяли участь численні депутати Європарламенту з кількох політичних груп, повідомив Європейський парламент у прес-релізі, опублікованому в суботу.

Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті / © Associated Press

«Різноманітність та недискримінація є фундаментальними цінностями для Європейського парламенту, закріпленими в Хартії основних прав Європейського Союзу», — йдеться у релізі.

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Європейський парламент неодноразово виступав проти регресу європейських цінностей в Угорщині. У своїй резолюції від 18 червня 2025 року депутати Європарламенту висловили стурбованість дискримінаційними заходами, запровадженими в деяких державах-членах під приводом боротьби з «пропагандою ЛГБТІК».

Прем’єр-міністр Віктор Орбан, щоб уникнути звинувачень у жорстокому придушенні демонстрації виключив будь-яке втручання правоохоронних органів, але пригрозив учасникам подальшими правовими наслідками.

Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті / © Associated Press

Уздовж маршруту було встановлено камери спостереження, а розпізнавання облич може дозволити владі накладати штрафи на суму до 500 євро. Також організація або підбурювання до участі карається позбавленням волі на строк до одного року.

З юридичної точки зору заборона порушує європейські договори, підписані Угорщиною після її вступу до Європейського Союзу (ЄС) у 2004 році.

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Нагадаємо, раніше угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном запропонував перенести цей захід ЛГБТ-спільноти в закритий простір, посилаючись на «захист дітей».