Заборони не зупиняють: як Фіцо намагається потрапити до Москви на 9 травня

Роберт Фіцо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з труднощами в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії. У четвер він повідомив, що шукає альтернативні маршрути, оскільки Литва, Латвія та Естонія закрили небо для рейсів, що прямують на російський парад Перемоги.

Про це пише Reuters.

Фіцо планує бути присутнім на заходах, приурочених до річниці перемоги у Другій світовій війні, та взяти участь у церемонії покладання вінків, а також двосторонніх зустрічах у Кремлі. Він стане єдиним главою держави-члена Євросоюзу, який особисто прибуде на святкування в Москві, де також очікується участь китайського лідера Сі Цзіньпіна.

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«Естонія заявила нам, що не дозволить нам літати над своєю територією, незважаючи на те, що Словаччина має цілий рік дозвіл урядовому флоту використовувати повітряний простір Естонії», — написав Фіцо на Facebook.

За його словами, це «надзвичайно ускладнює графік» делегації, яка планувала бути в Москві вже 8 травня ввечері.

Повітряний простір Литви був зачинений не лише для Фіцо, але й для президента Сербії Олександра Вучича. Літаки між Росією та Європою зазвичай пролітали над Литвою після того, як у 2021 році європейські авіакомпанії почали уникати білоруського неба. Український повітряний простір також залишається закритим від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Плани Фіцо викликають обурення в Брюсселі. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових заходах Росії, підкресливши, що це суперечить цінностям Союзу.

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Словаччина досі сильно залежить від постачання російського газу, а політика Фіцо, за словами опонентів, демонструє готовність іти врозріз з загальноєвропейською позицією.

Нагадаємо, Фіцо з насмішкою відреагував на попередження Президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві.