Забрали з-за столу: з'явилося відео затримання Саакашвілі у квартирі в Тбілісі

На опублікованих кадрах колишньому президенту країни грузинські правоохоронці в цивільному одягають кайданки.

Грузинські ЗМІ у соцмережах опублікували відео затримання колишнього президента Грузії і чинного голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, яке відбувалося у суботу, 1 жовтня, у приватній квартирі грузинської столиці Тбілісі.

Відповідні кадри опублікував, зокрема, у вівторок, 5 жовтня, телеканал POSTV на своїй Facebook-сторінці.

На короткому відео на колишнього президента Грузії співробітники правоохоронних органів у цивільному надягають наручники, після чого він п'є зі склянки. Судячи з тарілок та пляшок на столі, Міхеіла Саакашвілі затримали під час трапези.

Нагадаємо, про затримання Саакашвілі повідомив 1 жовтня на брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він не розголошував подробиць затримання, а лише висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику СДБ Григола Лілуашвілі.

Гарібашвілі також сказав, що "було вибрано такий час і місце, щоб чинники, які перешкоджали б затриманню, були мінімальні".

За інформацією місцевих ЗМІ, Саакашвілі затримали в одній з квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі.

Грузинські правоохоронці затримали також господаря квартири в Тбілісі, в якій перебував Міхаіл Саакашвілі, коли повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів.

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