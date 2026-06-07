Харчове отруєння / © pixabay.com

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Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про глобальну кризу безпеки харчових продуктів: понад 860 мільйонів людей щороку хворіють і близько 1,5 мільйона помирають через вживання забрудненої або неправильно обробленої їжі.

Про це йдеться у новому звіті ВООЗ, оприлюдненому 7 червня, який цитує Euronews.

За даними організації, мільйони людей у всьому світі щодня стикаються з серйозними наслідками для здоров’я через харчові отруєння та інфекції.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що проблема безпеки харчових продуктів має універсальний характер.

«Безпека харчових продуктів — це не абстрактне питання, воно стосується кожного прийому їжі, кожної родини, кожного дня», — заявив він.

Він також підкреслив, що вперше країни отримали більш повну картину масштабів проблеми, що дозволяє точніше визначати регіони з найвищими ризиками та формувати ефективну політику реагування.

Причини захворювань

У звіті ВООЗ оцінюється, що лише у 2021 році харчові захворювання призвели до втрати близько 310 мільярдів доларів через зниження продуктивності праці.

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Організація зазначає, що значну частину випадків можна було б запобігти шляхом покращення доступу до чистої води, санітарії та гігієни, дотримання стандартів безпеки харчових продуктів, зокрема пастеризації, а також через посилення медичної допомоги для вразливих груп населення.

ВООЗ окремо попереджає, що зміна клімату посилюватиме ризики харчових отруєнь. Екстремальні погодні явища, підвищення температур та зміни режимів опадів створюватимуть сприятливі умови для поширення як відомих, так і нових харчових інфекцій.

Найвразливіші — діти

Найбільше від наслідків небезпечної їжі страждають діти віком до п’яти років. Вони мають утричі вищий ризик харчових отруєнь порівняно зі старшими віковими групами.

На цю категорію припадає близько 29% глобального тягаря захворювань, пов’язаних із небезпечною їжею, та 143 тисячі смертей лише у 2021 році.

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«Хоча маленькі діти становлять лише 9% населення світу, вони страждають майже від третини всіх випадків харчового отруєння», — зазначили у ВООЗ.

Також наголошується, що вплив токсичних речовин через їжу може мати довготривалі наслідки для розвитку мозку та нервової системи дітей.

Звіт також фіксує значну нерівність у розподілі ризиків. Найбільше навантаження припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, особливо в Африці та Південно-Східній Азії, де фіксується майже 75% усіх випадків і близько 60% смертей.

Ризики для Європи

У Європі найпоширенішими харчовими інфекціями залишаються кампілобактеріоз і сальмонельоз.

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Перший найчастіше пов’язаний із сирою або недостатньо термічно обробленою птицею, непастеризованим молоком і забрудненою водою. За даними EFSA, захворювання має сезонний характер із піком у літні місяці.

Сальмонельоз зазвичай пов’язують із яйцями, сирою свининою, індичкою та курятиною. У тяжких випадках інфекція може призводити до ускладнень, небезпечних для життя.

Нагадаємо, раніше очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни готуватися до можливого збільшення кількості випадків хантавірусу після спалаху на круїзному судні MV Hondius.

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