Забруднення зразка: у ВООЗ сумніваються у існуванні "Дельтакрону"

"Дельтакрон" міг з'явитися як результат забруднення зразка під час секвенування.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що гібрид штамів "Дельта" та "Омікрон", який нібито виявили на Кіпрі, може бути просто лабораторною помилкою.
Про це у Twitter повідомила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія ван Керкхове.
За її словами, "Дельтакрон" міг з'явитися як наслідок забруднення зразка під час секвенування і насправді не є гібридом двох варіантів вірусу.
Ван Керкхове закликала не використовувати терміни "Дельтакрон" та "флурона" (одночасне зараження грипом та COVID-19 — Ред.).
"Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається", — підсумувала вона.
Раніше повідомлялося, що новий варіант коронавірусу "Дельтакрон" зафіксували на Кіпрі.
Зазначимо, у всьому світі циркулюють різні штами. З початку пандемії найбільше занепокоєння вчених викликали такі варіанти коронавірусу :
- штам L (2019-nCOV), вперше виявили у китайському місті Ухань.
- "Альфа" (B.1.1.7) вперше виявили у Британії;
- "Бета" (B.1.351), вперше виявили у Південній Африці;
- "Гамма" (P.1), вперше виявили у Бразилії;
- "Дельта" (B.1.617.2), вперше виявили в Індії;
- "Дельта плюс" (AY.4.2), вперше виявили у Росії;
- "Омікрон" (B.1.1.529), вперше виявили у ПАР;
- IHU (B.1.640.2), вперше виявили у Франції.
Докладніше дізнатися про ці штами можна тут.
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