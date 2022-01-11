Забруднення зразка: у ВООЗ сумніваються у існуванні "Дельтакрону"

Забруднення зразка: у ВООЗ сумніваються у існуванні "Дельтакрону"

"Дельтакрон" міг з'явитися як результат забруднення зразка під час секвенування.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що гібрид штамів "Дельта" та "Омікрон", який нібито виявили на Кіпрі, може бути просто лабораторною помилкою.

Про це у Twitter повідомила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія ван Керкхове.

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За її словами, "Дельтакрон" міг з'явитися як наслідок забруднення зразка під час секвенування і насправді не є гібридом двох варіантів вірусу.

Ван Керкхове закликала не використовувати терміни "Дельтакрон" та "флурона" (одночасне зараження грипом та COVID-19 — Ред.).

"Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається", — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що новий варіант коронавірусу "Дельтакрон" зафіксували на Кіпрі.

Зазначимо, у всьому світі циркулюють різні штами. З початку пандемії найбільше занепокоєння вчених викликали такі варіанти коронавірусу :

штам L (2019-nCOV), вперше виявили у китайському місті Ухань.

"Альфа" (B.1.1.7) вперше виявили у Британії;

"Бета" (B.1.351), вперше виявили у Південній Африці;

"Гамма" (P.1), вперше виявили у Бразилії;

"Дельта" (B.1.617.2), вперше виявили в Індії;

"Дельта плюс" (AY.4.2), вперше виявили у Росії;

"Омікрон" (B.1.1.529), вперше виявили у ПАР;

IHU (B.1.640.2), вперше виявили у Франції.

Докладніше дізнатися про ці штами можна тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або по телефону контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.