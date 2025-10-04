ТСН у соціальних мережах

Забудьте про диплом: гендиректор Nvidia назвав професії, де платять $100 000

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг закликав молодь йти в електрики та сантехніки

Електрики

На тлі частих нарікань молодого покоління на скрутний пошук роботи, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг висловив оптимістичний прогноз: за його словами, у певних сферах вже доступні тисячі вакансій.

Про це пише Fortune.

В інтерв’ю Channel 4 News Хуанг заявив, що завдяки прискореному буму у сфері обробки даних стали затребуваними деякі технічні професії. Він закликав молодих людей бути готовими піти вчитися в професійні училища.

«Якщо ви електрик, сантехнік, тесля — нам знадобляться сотні тисяч таких фахівців, щоб побудувати всі ці заводи», — розповів Хуанг.

Мільярдер зазначив, що сегмент кваліфікованої праці в кожній економіці буде переживати бум. Також він поділився, що, наприклад, будівельники можуть заробляти понад 100 тисяч доларів на рік без вищої освіти.

У виданні додали, що Nvidia інвестує 100 мільярдів доларів у компанію OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту, щоб допомогти фінансувати розвиток центрів обробки даних.

За даними McKinsey, до 2030 року глобальні капіталовкладення в центри обробки даних у всій галузі досягнуть 7 трильйонів доларів.

У виданні підкреслили, що одного центру обробки даних площею майже 25 000 квадратних метрів достатньо для того, щоб забезпечити роботою до 1500 будівельників. Після завершення будівництва в середньому близько 50 штатних працівників обслуговують об’єкт. Ба більше, кожне з цих робочих місць стимулює створення ще 3,5 робочих місць у навколишній економіці.

Нагадаємо, 2025 року на українському ринку праці роботодавці стали набагато активніше шукати спеціалістів, ніж самі працівники готові пропонувати свої послуги. У Державній службі зайнятості назвали ті професії, де це найбільше відчувається.

