Забудьте про Мальдіви: екзотичний африканський острів стає новим трендом у туризмі

Дика природа Мадагаскару приваблює світову еліту та зірок / © Bodo Travel

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Серед туристів у всьому світі стрімко зростає інтерес до екзотичного відпочинку на Мадагаскарі. Завдяки незайманій природі та унікальним тваринам цей африканський острів поступово перетворюється на головного конкурента Мальдівів, як елітного курорту для найбагатших мандрівників.

Про це пише The Daily Mail.

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Унікальна природа та розкішні готелі

Мадагаскар вражає туристів не лише своїми велетенськими розмірами, але й унікальною дикою природою, яка збереглася в умовах тривалої ізоляції від материка. На острові мешкає понад сотня ендемічних видів лемурів, а в кришталево чистих прибережних водах можна щодня спостерігати за морськими черепахами та горбатими китами.

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«Ми були здивовані великою кількістю черепах, прозорим морем, органічними фруктами та овочами, а найбільше — місцевою ендемічною природою», — зазначає авторка матеріалу.

Вона також підкреслила, що інфраструктура здатна забезпечити ідеальний розкішний досвід навіть у країні з високим загальним рівнем бідності.

Однією з найпопулярніших локацій серед мандрівників є готель Tsara Komba, де вартість проживання стартує від 330 фунтів (майже 20 тисяч гривень) за ніч. Гостям пропонують затишні вілли з видом на океан, страви зі свіжого улову місцевих рибалок та захопливі екскурсії до тропічних лісів.

Елітний відпочинок для світових зірок

Для туристів із необмеженим бюджетом працює ексклюзивний курорт Miavana, який пропонує вілли вартістю майже 3000 фунтів. Свого часу тут зупинялися такі світові знаменитості, як голлівудський актор Том Круз та відомий автогонщик Льюїс Гамілтон.

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Заможні гості мають змогу насолоджуватися стравами з омарів, кататися на квадроциклах, займатися дайвінгом або навіть рибалити просто з гелікоптера.

«Те, що ми пропонуємо сучасним туристам, — це абсолютна дикість наших напрямків і, зрештою, закоханість у природу», — наголосив генеральний директор компанії Брюс Сімпсон.

Нагадаємо, за краєвидами, які нагадують Мальдіви, необов’язково їхати на інший край світу. У Туреччині є озеро з майже білими берегами та бірюзовою водою, а неподалік від популярних курортів ховаються й інші незвичайні місця.

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