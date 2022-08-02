Забули про Тайвань: РФ звинуватила Азербайджан у порушенні режиму тиші у Нагірному Карабаху

Російське міноборони звинуватило Азербайджан у порушенні режиму тиші в Нагірному Карабаху.

Про це інформує пресслужба міноборони країни-агресорки.

"Минулої доби в зоні відповідальності російського миротворчого контингенту зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку ЗС Азербайджану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів зазнав поранень представник збройних формувань Нагірного Карабаху.

Сьогодні ж диктатор Путін провів телефонну розмову із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. У Кремлі заявили, що вони обговорили "практичні аспекти реалізації тристоронніх угод щодо Нагірного Карабаху".

Очільник міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу, своєю чергою, поговорив із головою оборонного відомства Азербайджану Закіром Гасановим.

"Під час бесіди обговорювалися питання забезпечення регіональної безпеки та інші теми, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у пресрелізі. Азербайджанська сторона зазначила, що розмова відбулася за ініціативи Шойгу.

Напередодні у Нагірному Карабаху було зафіксовано загострення ситуації. Представники невизнаного Нагірного Карабаху заявили, що азербайджанські підрозділи спробували перейти лінію зіткнення.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану заявило, що інформація вірменських ЗМІ про те, що підрозділи азербайджанської армії нібито відкрили вогонь по вірменських збройних формуваннях на території Азербайджану, де тимчасово перебувають російські миротворці, є неправдивим.

Нагадаємо, попереднє загострення в регіоні сталося у березні. 25 березня у Вірменії заявили, що Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району.

Також бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2021 року.

9 листопада 2021 року було ухвалено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.