Забули, як ділили Польщу: Путін заборонив порівнювати СРСР з нацистською Німеччиною

Як відомо, під час Другої світової СРСР вступив саме як союзник Вермахту.

У Росії відтепер заборонили зрівнювати ролі СРСР і Німеччини у Другій світовій війні. Скандальний закон підписав президент Росії Володимир Путін.

Документ з'явився на офіційному порталі правової інформації РФ.

Поправки внесли в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (Велика Вітчизняна війна — термін радянської і російської істроіографіі, що позначає німецько-радянський період Другої світової — Ред.).

Закон забороняє "ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини".

Також забороняється заперечення "вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи".

Відзначимо, що закон абсолютно суперечить історичній достовірності. Як відомо, під час Другої світової СРСР вступив саме як союзник Вермахту.

23 серпня 1939 року було підписано "Пакт Молотова — Ріббентропа" — договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом. До договору додавався секретний протокол, де визначалися радянські і німецькі "сфери впливу" в Європі.

Разом з нацистами Сталін розділив Польщу (вересень 1939 року). Також на початку війни СРСР намагався завоювати Фінляндію (Радянсько-фінська війна 1939-1940 р), анексував країни Балтії, Північну Буковину і Бессарабію (1940 рік).

Що стосується "звільнення Європи" в 1945 році, то після приходу Червоної армії, країни Центральної та Східної Європи опинилися під "залізною завісою" і були, як і весь СРСР, ізольовані від світу до 1989-1990 років.

Як повідомлялося, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін заговорив про Україну як "дружній народ" і "малоросів". Українців і росіян він назвав "одним народом".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці слова. За його словами, неможливо одночасно говорити про "один народ" і відверто захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі.

Новини світу: Держдума РФ офіційно заборонила росіянам порівнювати СРСР із Третім Рейхом

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