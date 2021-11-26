Забув на заправці тисячі злотих: у Польщі українцеві місцеві мешканці повернули загублені гроші

Повернули їх працівники заправної станції та правоохоронці
У Польщі українець втратив на заправці гроші, які планував відправити сім'ї в Україну. Знайти втрату чоловікові допомогли місцеві мешканці.
Про це пише видання In Poland.
Так, 46-річний чоловік випадково залишив на заправці у місті Жирардув кілька тисяч злотих, які через термінал хотів відправити родині. На АЗС йому повідомили, що переказати суму можна лише поштою чи банком. Тому громадянин пішов з заправної станції у невідомому напрямку, забувши водночас гроші.
Повернули їх йому згодом працівники заправної станції та правоохоронці. Копи завдяки камерам відеоспостереження розшукали українця і повернули йому втрачене.
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