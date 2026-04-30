Забили камінням на смерть: школярі розправилися з чоловіком, якого вважали педофілом

Підлітки заманили чоловіка на пляж і забили до смерті камінням

Реклама

Британський суд засудив до тюремного ув’язнення трьох неповнолітніх, які в серпні 2025 року в містечку Лейсдаун-он-Сі жорстоко забили до смерті 49-річного Александра Кешфорда, якого підозрювали в педофілії. Двоє хлопців і дівчина навмисно заманили чоловіка на безлюдний пляж, щоб влаштувати над ним розправу.

Про деталі цієї шокувальної кримінальної справи пише Daily Star.

Смертельна пастка

За матеріалами слідства, конфлікт розпочався за два дні до вбивства в залі ігрових автоматів, де чоловік дав 16-річній дівчині свою візитівку з вигаданим ім’ям. Згодом підлітки почали листуватися з ним під виглядом іншої особи, і під час спілкування Кешфорд збрехав, що йому 30 років, розпитував дівчину про алкоголь та пропонував поцілунки.

Реклама

Використавши це листування як привід, неповнолітні призначили йому вечірню зустріч на набережній, після чого почали переслідувати та жорстоко бити камінням і пляшками. Пізніше тіло чоловіка знайшли в багнюці з численними травмами голови, обличчя та зламаними ребрами, які пробили легеню.

Вирок суду

Під час розправи дівчина знімала все на відео, вигукуючи нецензурні образи та наголошуючи на своєму неповнолітньому віці, а один із хлопців згодом поширив ці кадри серед знайомих з насмішкуватим підписом. На суді найстарший нападник зізнався, що одразу після інциденту вважав свої дії правильними, оскільки не вірив, що поліція зможе покарати ймовірного злочинця.

Попри спроби адвокатів виправдати дії підлітків як дитячу витівку, що просто вийшла з-під контролю, прокуратура довела, що це був ретельно спланований напад на беззахисну людину. В підсумку суд визнав їх винними в ненавмисному вбивстві: 16-річні хлопець і дівчина отримали по сім років за ґратами, а їхній 15-річний спільник проведе у в’язниці п’ять років.

Нагадаємо, в Німеччині засудили 16-річного українця за моторошне вбивство. Після того, як хлопець забив до смерті жінку з дитиною, він сам прийшов до правоохоронців, проте причини своєї агресії пояснити не зміг.

Реклама

Новини партнерів