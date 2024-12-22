Зачинені урядові установи та онлайн навчання: в Ірані енергетична криза досягла критичної точки

В Ірані виникла масштабна енергетична криза. Урядові установи припинили роботу або працюють за скороченим графіком, а навчальні заклади перевели заняття в онлайн. Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

Про це The New York Times.

Незважаючи на те, що Іран має один із найбільших запасів природного газу та нафти у світі, він перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, яку можна пояснити роками санкцій, безгосподарністю, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням — і цілеспрямованими атаками з боку Ізраїлю.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан визнав, що ситуація досягла критичної точки.

Більшу частину минулого тижня країна була фактично вимкнена з метою економії енергії. У той час як пересічні іранці обурювалися, а промислові лідери попереджали, що пов'язані з цим збитки становлять десятки мільярдів доларів. Своєю чергою президент Пезешкіан не міг запропонувати іншого рішення, окрім як вибачитися.

Офіційні особи заявили, що дефіцит газу, який необхідний країні для функціонування, становить приблизно 350 мільйонів кубометрів на день, і оскільки температура впала, а попит різко зріс, чиновникам довелося вдатися до екстремальних заходів

Влада Ірану опинилася перед двома суворими виборами. Або припинити подачу газу до житлових будинків, або припинити постачання на електростанції, які виробляють електроенергію. Уряд обрав останній варіант, оскільки відключення газу в житлових будинках перекрило б основне джерело тепла для більшості іранців.

До 20 грудня 17 електростанцій були повністю виведені з ладу, а решта працювали лише частково.

Голова Координаційної ради промисловості країни Мехді Бостанчі каже, що ситуація в енергетиці катастрофічна і не схожа ні на що, з чим коли-небудь стикалися в країні.

За його оцінками, лише за минулий тиждень в Ірані може скоротитися виробництво щонайменше на 30-50%, а збитки можуть досягти десятків мільярдів доларів.

У листопаді Іран почав відключати електроенергію в житлових будинках на дві години щодня, але цього виявилося недостатньо. Відключення електроенергії тепер відбуваються більш випадково і тривають довше. Протягом двох днів минулого тижня школи, університети, банки та державні установи були закриті з попередженням за день у всіх, крім трьох із 31 провінції Ірану. Усі школи та вищі навчальні заклади будуть переведені в режим онлайн.

Енергетична криза вдарила у важкий для Ірану геополітичний час

New York Times зауважує, що енергетична криза вдарила по Ірану в особливо важкий геополітичний час.

Регіональний статус Ірану як сильного гравця серйозно послабився після краху уряду Асада в Сирії та знищення Ізраїлем Хезболли в Лівані. Очікується, що повернення обраного президента Дональда Трампа спричинить максимальний тиск на режим, а політика ще більше стисне економіку.

Іранська валюта ріал перебувала у вільному падінні цього тижня, впавши до найнижчого курсу щодо долара.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що жінок в Ірані можуть засудити до смертної кари за порушення "законів моралі".

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