"Зачинити двері перед мордою звіра": Україна закликала вимкнути низку телеканалів на території Росії

В Нацраді закликали виробників та дистриб’юторів телеконтенту припинити звичне і комфортне життя росіян.

Національна рада України з телебачення і радіомовлення звернулася до виробників та дистриб’юторів телеконтенту з закликом припинити трансляцію низки каналів у Росії у зв’язку з її вторгненням до України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради.

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"Поки одна частина українців захищає свою територію, а інша ховається по сховищах або у ліфтових холах чи в погребах, прислухаючись до канонади та сигналів повітряної тривоги, російські глядачі переглядають NatGeo, Animal Planet, VIP Premiere, TV1000, Mezzo Live HD і слухають MTV’s 00 та решту каналів сімейства MTV. Понад 50 телеканалів…", – йдеться в заяві.

В Нацраді закликали виробників та дистриб’юторів телеконтенту припинити звичне і комфортне життя росіян та скасувати розповсюдження каналів на території агресора.

"Ми просимо вас відчути і зрозуміти свою відповідальність за всі 8 років розповсюдження ваших програм в анексованому Криму та окупованих Росією окремих територіях Донецької і Луганської областей, що було безперечним сигналом Кремлю про підтримку світом його брудних справ", – зазначається в повідомленні.

"Це – не про закриття неба над Україною. Це – про зачинення дверей перед мордою звіра", – додали в Нацраді.

Там також пообіцяли зберегти доступ до української аудиторії всіх каналів, які припинять свою дистрибуцію на території Росії сьогодні, а також зробити все, аби український глядач назавжди забув про існування каналів, які залишаться доступними для перегляду на території агресора завтра.

Нагадаємо, для того, аби кожен охочий в будь-якій точці Західної та Східної Європи мав доступ до українського телебачення, телеканали "Україна 24", "1+1", "Рада", ICTV Ukraine, Inter можна знайти на відкритому супутнику.

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