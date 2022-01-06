"Зачистка" в Алмати та депортація Джоковича. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Республіці Казахстан близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки з озброєними силовиками оточили периметр площі в центрі Алмати. Розпочалася "запекла" перестрілка. Читати далі –>
- Сили ОДКБ у Казахстані не наводитимуть лад - їхня роль в охороні військової інфраструктури та інших об'єктів. А "з бандами впораються місцеві силовики", переконує голова комітету Держдуми з СНД Леонід Калашніков. Читати далі –>
- Найкращого тенісиста планети Новака Джоковича депортують з Австралії через недотримання правил в'їзду на територію країни. Читати далі –>
- У Корейській Народно-Демократичній Республіці заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка "точно вразила ціль на відстані 700 км". Читати далі –>
- Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) схвалили щеплення підлітків від 12 до 15 років третьою дозою вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer і BioNTech. Читати далі –>