Зачистка в Алматі: у місті лунають вибухи і постріли, є загиблі

Зачистка в Алматі: у місті лунають вибухи і постріли, є загиблі

Силовики "зачищають" від мітингувальників головну площу міста.

В Алмати силовики продовжують "зачищати" площу Республіки від протестувальників.

Про це інформують Vласть о главном, Orda та NUR.KZ.

У Мережі з'явилися записи з міських камер спостереження, а також фото і відео, зняті самими жителями. На одному фото видно труп загиблої людини, яка лежить просто серед дороги. Невідомо, чи брав загиблий участь у протесті, чи "опинився не в тому місці і не в той час".

телеграм-канал NEXTA Live

Очевидці розповідають про нові хвилі зачистки, постріли та поранених, пишуть російські телеграм-канали. Протестувальники розбігаються із площі групами по 5-6 осіб.

t.me/breakingmash

Тим часом влада продовжує стягувати до Алмати вантажівки з військовими.

Поліція оглядає машини затриманих. За даними ЗМІ, відомо як мінімум про 30 загиблих протестувальників.

"На тротуарі на колінах сидять чотири людини. Біля них чергують поліцейські, а поруч лежить тіло вбитого чоловіка - мабуть, один з протестувальників", – йдеться у підпису до відео.

У гучномовець жителів міста закликають покинути площу і попереджають, що будуть стріляти.

Тим часом у соцмережах пишуть про масові мародерства у Алмати. Магазини трощать натовпи людей у масках, до торгових центрів під'їджають машинами і виносять звідти все підряд.

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