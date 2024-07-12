Зачистки та репресії командирів: пропагандисти Соловйов та Шуригін заявили про великі проблеми в армії РФ

Вони раптово визнали, що в російській армії важка ситуація, масове дезертирство та тотальна брехня.

Російська пропаганди вже відкрито говорить про те, що в армії РФ склалася важка ситуація. Там масове дезертирство та “тотальна брехня”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, пропагандисти Соловйов та Шуригін раптово визнали, що в російські армії важка ситуація, масове дезертирство та тотальна брехня.

“Вимагають проводити чищення та репресії командирів. Мабуть, проблеми у РФ і справді серйозні, раз про них тепер репетує навіть державна пропаганда”, - наголосив Денис Казанський.

Нагадаємо, що з'явився ще один приклад геноцидної риторики на державному російському ТБ. Пропагандист Володимир Соловйов закликає стерти з лиця землі Київ, Одесу, Миколаїв та Харків.

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