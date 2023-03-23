Зачитав телеграму Сталіна: Медведєв абсурдно натякнув на розстріл директорам оборонних підприємств РФ

На нараді з директорами оборонних підприємств Медведєв прочитав їм телеграму Сталіна часів Другої світової війни, в якій той загрожував репресіями:

Експрезидент РФ, заступник голови Ради безпеки Росі Дмитро Медведєв зачитав директорам оборонних підприємств телеграму Сталіна.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Лунтік", як його називає терорист Гіркін-Стрєлков, або як пишуть у Мережі – головний "аватар" Росії, намагається виглядати як серйозний політик.

Цього разу Медведєв вирішив залякати працівників російської "оборонки" через провали. На нараді з директорами оборонних підприємств він прочитав їм телеграму Сталіна часів Другої світової війни, в якій той загрожував репресіями:

"Прошу вас чесно і вчасно виконувати замовлення з постачання корпусів на танки... Якщо ви виявитеся порушниками свого обов'язку перед батьківщиною, почну вас громити як злочинців, які нехтують честю та інтересами своєї батьківщини. Не можна терпіти, щоб наші війська страждали на фронті від нестачі танків, а ви в далекому тилу прохолоджувалися і ледарювали".

Зазначимо, що після смерті скандального Жириновського Медведєв, вочевидь, хоче посісти його місце — головного "клоуна" Кремля. Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами.

Раніше Дмитро Медведєв влаштував істерику та вкотре пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом".

Також він погрожував дійти до кордонів Польщі, щоб усунути “загрозу” для Росії.

Влітку минулого року повідомлялося, що нібито Медведєв "одною ногою в дурдомі" після невдалої спроби суїциду і алкоголізму.

Російський політолог Дмитро Орєшкін пояснював, що у Медведєва — "роль моськи, що гавкає на слона".

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