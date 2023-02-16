"Задихалась у валізі, поки хлопець змивав сліди її крові": подробиці вбивства українки в Італії

23-річна чернівчанка розірвала стосунки з хлопцем, а він не припиняв її переслідувати.

ЗМІ надали подробиці трагічної смерті Яни Малайко, яку напередодні розшукували в Італії. Яна проживала в країні останні 8 років разом зі старшим на 10 років хлопцем з Молдови Дімітру Стратаном. Він і вбив українку.

Про це пише італійське видання TGR та видання "Факти" із посиланням на розповідь близької подруги родини Малайко.

Правоохоронці знайшли українку мертвою у містечку Кастільйоне-делле-Стів'єре, де вона жила та працювала у місцевому кафе.

Трагедія сталася після того, як Яна розірвала стосунки зі своїм бойфрендом. Знайомі кажуть, що той переслідував дівчину довгий час та вбив через ревнощі та помсту.

Подробиці вбивства

У ніч вбивства Яна зайшла до помешкання, де на неї чекав колишній хлопець. Між ними почалась сварка. Дімітру вдарив Яну по голові важким предметом. Вона втратила свідомість. Коли ж прийшла до тями, він знов завдав їй декілька ударів по олові і тілу. Яна знову знепритомніла. Злочинець взяв валізу і поклав її туди живою.

Валізу злочинець замотав целофаном, обмотав скотчем.

"Ще 10−15 хвилин в агонії Яна билась у валізі від нестачі кисню. А в той момент Дімітру міняв постіль, змивав сліди крові. Після чого на камерах видно, як він стягнув валізу до гаража, поклав у багажник і поїхав у сторону поля. Припаркував машину і ходив поруч, обираючи місце, де заховати тіло", — розповіла подруга Яни.

Слідство і суд

Наразі обвинувачуваний мовчить. Матір Дімітру відразу знайшла адвоката йому, який спеціалізується на подібних справах. Триватиме довгий процес експертиз, в тому числі психіатричних.

"Два дні фахівці працювали лише над тілом Яни, щоб не втратити жодного доказу, щоб встановити, які знущання дівчина пережила, скільки часу була ще живою", — розповідають свідки.

Батьки Яни будуть вимагати довічного покарання.

Разом із ним та паном кримінологом було прийнято рішення залучити до висвітлення та розслідування цієї справи програми телебачення, які спеціалізуються на даного роду злочинах. Учасники цих програм — кримінологи, патологоанатоми, психоаналітики.

Нагадаємо, раніше житель Львівщини вбив свого знайомого через ревнощі. Під час сварки 43-річний чоловік взяв ніж та декілька разів вдарив у груди потерпілого.

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