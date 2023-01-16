Задіяні усі аеродроми та полігони: у Білорусі стартували спільні військові навчання із російською авіацією

Зокрема, серед завдань навчань - ведення повітряної розвідки, висадка повітряного десанту та інші.

Від понеділка, 16 січня, поблизу українського кордону стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, які входять до регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

Як зазначає військове відомство, від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил. Головна мета навчання – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Під час навчання російська та білоруська авіації планують відпрацювати:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону;

авіаційна підтримка угруповань військ;

висадка тактичного повітряного десанту;

доставка вантажів та евакуація поранених.

"Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Республіки Білорусь", - поінформували у Міноборони країни-союзниці РФ.

Зростає загроза ракетних ударів з боку Білорусі

Росія продовжує перекидати авіацію до Білорусі. За даними моніторингової групи "Беларуські Гаюн", станом на 15 січня на військовий аеродром у Барановичах із РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ.

Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ заявили, що зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі. А під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі.

Ситуація на фронті на ранок 16 січня: на Бахмутському напрямку тривають важкі бої