Задумували "щось недобре": навіщо РФ влаштувала провокацію з американським дроном – думка ексречника ЗСУ

Селезньов припустив, що росіяни навмисне нацькували свої винищувачі на американський безпілотник, щоб засліпити розвідки США та України.

На російську провокацію у Чорному морі з американським безпілотником MQ-9 Reaper обов'язково буде відповідь.

Таку думку висловив військовий оглядач, колишній речник ЗСУ Владислав Селезньов, інформує FREEДОМ.

Селезньов припустив, що росіяни навмисне нацькували свої винищувачі на безпілотник, щоб максимально засліпити розвідспільноту і США, і України. Тому що задумували "щось недобре".

"Очевидно, що перебування декількох носіїв ракет морського базування класу "Калібр" в акваторії Чорного моря, це ті самі кораблі Чорноморського флоту РФ, можуть призвести до реальних пусків тих самих ракет класу "Калібр". І для того, щоб максимально приховати цей самий факт, для того, щоб українська ППО не мала достатнього запасу часу для відповідних реакцій, саме з цією метою і було знищено дрон стратегічного рівня; дрон, який перебуває на озброєнні європейського командування США", — сказав він.

Інцидент із збиттям безпілотника експерт назвав "серйозним прецедентом".

"Чи буде якась серйозна реакція з боку наших американських партнерів — ми бачимо, що відбувся демарш на рівні дипломатичного треку, а щодо демаршу на рівні військового треку, я думаю, ми сьогодні дізнаємося за підсумками 10-го "Рамштайну", до яких це результатів призведе", — каже Селезньов.

Аналітик вваажє, що через знищений дрон армія США не вступатиме у пряме збройне протистояння з Росією. Але певні дії, спрямовані на посилення військового потенціалу українських Сил оборони, такий інцидент над акваторією Чорного моря може підштовхнути.

Також Селезньов відповів, чи може бути інциеднт у Чорному морі відповіддю на те, що американський бомбардувальник В-52 пролетів біля Калінінградської області.

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"Нинішня війна — це війна, зокрема, і символів. Мені здається, що ті самі навчальні польоти В-52 абсолютно чітко дають зрозуміти країнам-ізгоям — їх не бояться. Країни-ізгої підвищують ставки, готові йти до кінця — країни НАТО також готові до кінця. І цілком очевидно, що в прямому збройному зіткненні у країн-ізгоїв немає жодного шансу вціліти в цьому протистоянні. Про це абсолютно точно говорять і дії, не тільки заяви посадових осіб євроурядовців і урядовців від НАТО, але й практичні дії — масштабні навчання, готовність протидії будь-яким провокаціям з боку країн-ізгоїв. І це раціональний підхід", — підсумував експерт.

Збиття американського дрона MQ-9 Reaper у небі над Чорним морем

Нагадаємо, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення американського безпілотника MQ-9 Reaper у небі над Чорним морем. Один із російських винищувачів вдарив по гвинту MQ-9, тому американські військові змушені були затопити безпілотник. Перед падінням США стерли із дрона всю інформацію.

Посол РФ заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами і закликав американську авіацію триматися подалі "від російського кордону".

Представник Білого дому Джон Кірбі назвав дії Росії "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними".

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс натомість заявив, що зіткнення російського винищувача з американським безпілотником, ймовірно, було ненавмисним з боку Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що інцидент із безпілотником показує готовність Путіна підвищувати ставки у конфлікті із Заходом.

ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту і думки експертів.